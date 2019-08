© foto di Imago/Image Sport

La sconfitta contro il Crystal Palace potrebbe costare ben più cara di tre punti in classifica al Manchester United. Dalle stanze dei Red Devils, riporta il Guardian, emerge una buona dose di preoccupazione per le condizioni di Anthony Martial, attaccante francese uscito malconcio dalla sfida contro le Eagles. Qualora, infatti, gli accertamenti medici alla coscia in programma per l'ex Monaco dovessero ufficializzare un grave problema fisico, la dirigenza dello United sarebbe pronta a bloccare la cessione di Alexis Sanchez all'Inter.