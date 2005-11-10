Signori torna sull'inchiesta che lo ha coinvolto: "Non lo auguro a nessuno, serviva reagire"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 20 Beppe Signori è tornato sul passato e sull'inchiesta sulle scommesse che lo ha coinvolto ma che lo ha visto poi assolto con formula piena: "Ormai gli incubi fanno parte della mia vita ma almeno ora (sorride, ndr) hanno un finale molto diverso - ha precisato -. Quando è successo tutto ho semplicemente pensato che sarebbe stato inutile piangersi addosso, serviva reagire".

"Quella parte della mia vita - ha proseguito l'ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna - non la auguro a nessuno, quando nel febbraio 2021 mi hanno assolto con formula piena ho pensato che quei dieci anni nessuno me li ridarà. Ma mi hanno fortificato, reso più consapevole e fatto anche capire chi c’è stato davvero e chi no, chi è rimasto e chi a un certo punto non si è visto né sentito più".

Tanti i messaggi che gli sono arrivarti dal momento della nomina: "Tanto affetto da parte di moltissime persone - ha concluso Beppe Signori - tante congratulazioni, nel calcio e fra gli amici più cari, stretti. Ringrazio ogni persona: ho cercato di rispondere a tutti e spero di averlo fatto...".