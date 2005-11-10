Sogni d’Europa? L’Udinese di Runjaic è irriconoscibile: a volte bisogna vendere i migliori

Il 2-0 interno subito con il Milan, oltre ad addensare le nubi sul futuro di Kosta Runjaic, allontana ancora di più l’Udinese da quello che è l’obiettivo dichiarato della società friulana. Dopo il decimo posto con 50 punti al termine dello scorso campionato, a Udine si è parlato di alzare l’asticella e di sognare la qualificazione europea. Per ora, però, la fotografia è diversa: quartultimo posto in classifica, 4 punti dopo 8 giornate e un tecnico fortemente in discussione.

A volte bisogna vendere…

A legittimare i sogni di grandezza, anche un’estate nel corso della quale, oggettivamente, l’Udinese non ha ceduto troppo. È partito Arthur Atta, ma di fatto è stato l’unico grande addio nell’ultimo mercato. I bianconeri hanno difeso gli altri gioielli della casa, da Maduka Okoye a Keinan Davis, passando per Oumar Solet, e alla fine sono riusciti a ricomporre la frattura con Nicolò Zaniolo.

Una strategia lodevole, volendo, ma tanti dirigenti di lungo corso raccontano anche un’altra verità. A volte, per alzare il livello, una squadra che ha fatto bene va cambiata. Rinnovandosi, trova anche nuove energie. L’Udinese ha scelto ben altra strada: i risultati, per ora, suggeriscono che forse, a volte, c’è bisogno di lasciare andare chi in un determinato contesto ha già dato tutto.