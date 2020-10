Solskjaer svela il futuro di Pogba: "Qui con noi altri due anni". Clausola esercitata dal club?

Paul Pogba al Real Madrid e in uscita in estate dal Manchester United? Sembra proprio di no. Perché Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha chiarito che "Paul è un nostro giocatore e sarà qui per altri due anni. E sono certo che è concentrato sul fare del suo meglio qui, con questa maglia ed è quello che vogliamo anche noi". La formazione inglese sembra aver rotto gli indugi, dunque, esercitando la clausola sul contratto del Polpo.