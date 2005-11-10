La sosta ha spezzato il ritmo dei ragazzi di Pisacane: il Cagliari non sa più vincere

Fermarsi rischia di aver tolto la magia al Cagliari bello e giovane di Fabio Pisacane. Il ko interno con il Bologna, il secondo consecutivo in questo campionato, conferma il trend fatto registrare alla ripresa delle ostilità dopo la lunga sosta a cavallo tra settembre e ottobre.

Prima volava, ora…

Pur con campioni statistici abbastanza ridotti da entrambe le parti, il divario in termini di rendimento è abbastanza netto. Prima della sosta, la formazione sarda aveva conquistato quattro vittorie su cinque, cedendo il passo soltanto all’Inter. Tra i successi, anche conquiste abbastanza inattese: il Cagliari aveva espugnato i campi di Parma, Atalanta e Udinese. Dopo la sosta, tutt’altra musica: al pareggio casalingo con la Juventus (1-1, non un brutto risultato) hanno fatto seguito il 4-0 in casa del Monza e oggi il ko interno con il Bologna.

Stava overperformando?

Risultati che fanno riflettere, sia sul passato sia sul futuro. Il sospetto che la formazione rossoblù stesse andando oltre le proprie possibilità era concreto già prima: con Udinese e Atalanta, per esempio, le statistiche delle due gare raccontavano di solidità e cinismo ma, per dire, in Friuli il Cagliari aveva portato a casa la posta nonostante una prova da 12 tiri in porta a 5, con Elia Caprile straordinario protagonista. La musica, ora, sembra cambiata.