SPAL-Atalanta, le formazioni ufficiali: out Muriel e Floccari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spal e Atalanta hanno diramato le formazioni per la gara di stasera al Paolo Mazza. Qualche novità per i due tecnici: al posto del lungodegenti Fares c'è Igor, fuori Muriel per l'Atalanta.

Spal (3-5-2)

Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; d'Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.