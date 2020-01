© foto di Giacomo Morini

Bryan Dabo si trova già a Ferrara, vedremo se sarà utilizzabile domenica nel caso in cui la Fiorentina accetti di trovarselo immediatamente come avversario. Diciamo che al peggio sarà pienamente disponibile da lunedì ed in tal caso potrà debuttare mercoledì in Coppa Italia a San Siro contro il Milan, utile collaudo in vista del posticipo di campionato di lunedì prossimo a Bergamo contro l'Atalanta, rivela La Nuova Ferrara.