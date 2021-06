Salernitana, nuovo nome per il centrocampo: piace Bryan Dabo del Benevento

vedi letture

In attesa di capire gli sviluppi societari, la Salernitana inizia a cercare possibili rinforzi da regalare a mister Castori per il prossimo campionato. Come riporta TuttoSalernitana.com, uno dei nomi seguiti sarebbe quello di Bryan Dabo, centrocampista classe 1992 di proprietà del Benevento. Dabo, ex Fiorentina, ha un anno di contratto con i sanniti, ma potrebbe lasciare la Campania un anno dopo il suo arrivo.