SPAL, Di Biagio: "Serve autostima: ci mancano punti, se saranno tre è meglio"

Che SPAL vedremo? E' la prima per Luigi Di Biagio, tecnico degli estensi, alla vigilia della gara con il Lecce. E nella conferenza di oggi ha provato a dare la sua ricetta. "Dobbiamo trovare più autostima e cercare di andare più volte nella metà campo avversaria, mantenendo però equilibrio. Ho apportato delle modifiche anche in fase difensiva, che domani vedremo. Per i dettagli aspettiamo. Dobbiamo fare risultato e una buona prestazione. Mancano i punti. Dovremo giocare bene e portare a casa punti. Se saranno tre è meglio L'importante sarà comunque uscire con un risultato positivo. Dobbiamo pensare in grande, poi se arriverà un punto lo prenderemo. Possiamo ridurre il gap in maniera veloce".