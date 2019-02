© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Colombarini, proprietario della SPAL, ha parlato al termine del pareggio contro il Sassuolo: "Pensavo che avremmo giocato meglio. E' mancata precisione nella fase offensiva, l'assenza di Lazzari ha pesato molto. Non era una gara facile e vorrei evitare che vengano fatti confronti tra il rigore che ci hanno fischiato e gli episodi contro la Fiorentina. Si è visto benissimo che Floccari è stato spinto: il rigore è netto. I 10 gol di Petagna? Speriamo che arrivi a 20, magari con altri rigori (ride). Vorrei vedere anche qualche gol su azione. Mi stupisco invece del gol che abbiamo subito noi, visto che il nostro avversario è riuscito a colpire di piede dentro l'area senza che nessuno lo marcasse. Godiamoci anche i risultati delle altre che in qualche modo premiano il nostro pareggio e la nostra classifica. La vittoria in casa? Scherzando dico che era arrivata la settimana scorsa anche se poi ce l'hanno tolto anche se mi sono sentito più vincitore che vinto".