Spal, Semplici: "Risultato deciso da quell'episodio ma è il calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Sicuramente l'episodio ha cambiato l'andamento del risultato, non era mai successo ma questo è il calcio, dispiace dopo una grande prestazione contro una squadra forte, dopo l'episodio ci siamo innervositi in malo modo, non era facile tenere la calma e abbiamo consegnato la gara alla Fiorentina. L'episodio che ha cambiato la gara è stato quello. Sembrava di sognare ma se quello è un chiaro evidente errore bisogna accettarlo, non ho mai parlato dell'arbitro e continuerò a farlo. Chi di dovere deciderà se è giusto o sbagliato, io penso a migliorare la mia squadra per arrivare all'obiettivo finale".