SPAL, Semplici: "Serve più fame. Col Lecce punti importanti"

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, a DAZN dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo:

"Abbiamo fatto bene fino al 44'. Dopo l'infortunio di D'Alessandro abbiamo perso un po' d'equilibrio e specialmente nel secondo tempo il Sassuolo ha dominato la partita. Siamo mancati sotto certi aspetti ma questo fa parte della crescita della squadra. Serve più fame e determinazione, bisogna migliorare molto e velocemente. È vero anche che abbiamo completato la squadra due settimane fa".

Cosa lascia questa partita?

"Lascia amarezza e che abbiamo tanto da lavorare, ma lo sapevamo anche dopo la vittoria contro la Lazio. Abbiamo sempre le maniche rimboccate. Bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Anche io devo fare scelte migliori, cercando di mettere i giocatori nelle migliori condizioni. La difesa a 4? Non è un aspetto del modulo, dopo 5 minuti abbiamo preso il 3-0. Da anni giochiamo in una certa maniera, in determinati momenti è anche giusto cambiare".

Mercoledì ci sarà il Lecce:

"Il campionato è appena iniziato ma bisogna cominciare a fare punti importanti. Ci proveremo al meglio per fare tesoro di questa sconfitta".