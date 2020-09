Spezia, Krapikas e Desjardin verso l'addio: per il secondo c'è il Giulianova in D

Per i giovani portieri Titas Krapikas e Axel Desjardin il futuro sarà lontano dallo Spezia. Dopo l’arrivo di Zoet infatti il club ligure starebbe cercando un dodicesimo affidabile da affiancargli e per i due calciatori under 21 lo spazio sembra così ridursi al lumicino. Due le strade per il lituano classe ‘99: la cessione a titolo definitivo all’estero o un prestito in Italia in un club che gli possa concedere un minutaggio importante. Per il canadese classe 2000 invece si prospetta un prestito in Serie D al Giulianova. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.