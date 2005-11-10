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Una squadra senza una “faccia”, senza un’identità riconoscibile, alla Juve serve uno shock

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Redazione TMW
Oggi alle 06:50Serie A
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20.10.2026 06:50Serie A
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Juve-Spalletti matrimonio mai decollato: Conte bis diventa più di un'ipotesi
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Le principali agenzie di scommesse italiane pagano il divorzio tra la Juve e Spalletti 2,40 la posta: tradotto addio molto concreto, in pole per sostituire Lucio resta Conte. Da tempo ombra dalle parti della Continassa, con il passare del tempo l'avventura bis del salentino potrebbe materializzarsi se continuerà questo trend. La scorsa settimana sembrava vicino al Manchester United, invece non si è fatto nulla. E se fosse stato allertato dai dirigenti bianconeri? Chissà. La Juve al momento non ha dato la sensazione di voler mandare via il tecnico di Certaldo, ma siamo sufficientemente “vecchi” per conoscere certe dinamiche. Spalletti è in confusione, si vede in alcune scelte, nel modo di giocare della squadra e dalle dichiarazioni post Lazio. Emblematiche, come il botta e risposta con Bremer.

Contro la squadra di Gattuso, la Juve ha avuto un'involuzione rispetto ad altre gare della stagione, comunque non eccelse. Questa volta non solo è mancata la reazione, ma al primo schiaffo, ma ne ha presi altri due. Senza avere la forza di opporsi. Elemento che impressiona più del risultato stesso. Aria dal sapore di resa da parte di Spalletti: “Juve senza idee, corsa, disponibilità, non esistono tattiche se non ci metti il cuore. Non so se la squadra ora mi segua”. In queste parole è racchiuso il momento bianconero. Tranne qualche sprazzo nella passata stagione (chiusa peraltro senza la qualificazione in Champions League), l'impressione non sia mai scattata la scintilla tra Spalletti e la Vecchia Signora. O meglio, il tecnico non è riuscito ad incidere. Ora serve una scossa, l'ex ct non pare in grado di darla. Ci sarebbe un allenatore esperto in questo campo. E' libero e si chiama Antonio Conte. Gli ex compagni di squadra lo sponsorizzano, molti tifosi lo sognano, forse è anche la convinzione di chi fino ieri era contrario. Lui aspetta una chiamata, ormai da tempo.

Santarelli su Bianconeranews.it su Spalletti

E Spalletti? Spalletti rincorre fantasmi. Cambia, ritocca, cerca la soluzione, e intanto la squadra non ha un’architettura. Un allenatore serve a questo: a dare ordine, a togliere dubbi, a far capire a ogni giocatore dove deve stare e cosa deve fare. Oggi succede l’opposto. I dubbi aumentano, i reparti si scollano, e ogni partita sembra un esperimento finito male. Gli va riconosciuto il mestiere e il curriculum, ma i curriculum non fanno punti. Quando un’idea non passa più alla squadra, e questo si vede in campo con una chiarezza imbarazzante, il passo di lato non è una resa: è un atto di responsabilità.
Dispiace dirlo, perché le soluzioni facili non esistono. Ma oggi serve uno shock. Uno scossone vero, che svegli squadra, ambiente e società. E quello shock ha un nome e un cognome: Antonio Conte.Non perché sia un santo, né perché sia una formula magica. Ma perché la Juve di oggi ha bisogno esattamente di ciò che lui incarna: ordine, fame, intensità, una squadra che sa cosa vuole e che non si presenta in campo a fare da spettatrice.
Il resto sono sfumature. Qui o si cambia, o si muore piano.

Fonte: Quintiliano Giampietro per Bianconeranews.com

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