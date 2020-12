Stangata per Antonin Barak: 3 giornate di squalifica per il centrocampista dell'Hellas

Stangata per Antonin Barak, centrocampista dell'Hellas Verona espulso durante il match contro la Sampdoria per un brutto fallo su La Gumina. Il calciatore ex Udinese è stato squalificato dal Giudice Sportivo per tre turni: "Per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra".

Barak sarà costretto quindi a saltare le prossime partite contro Fiorentina, Inter e Spezia.