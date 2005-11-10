Uno straordinario Cisse guida il Milan, Kane rinnova col Bayern: le top news delle 22

Un grande Milan batte con un netto 4-0 il Salisburgo nella trasferta austriaca, dando così la migliore delle risposte dopo il disastro sportivo di ieri e l'altro ieri in Champions League con 4 sconfitte su 4 per le italiane. In Austria il grande protagonista è Alphadjo Cisse, autore di una tripletta che ha steso il Salisburgo già nella prima parte di gara. Di Gonçalo Ramos il gol del definitivo 4-0 a rifinire il risultato.

In campo adesso, sempre per quel che riguarda l'Europa League, la Juventus che sta perdendo 1-0 sul difficile campo del Celta Vigo. Va tutto liscio invece per l'Atalanta in Conference League, con la Dea che dopo i primi 45 minuti vince in scioltezza 3-0 con reti di Elmas, Raspadori e Scamacca.

Chiusura con una importante notizia di calciomercato: il Bayern Monaco in queste ore ha trovato l'accordo definitivo per il prolungamento di Harry Kane. Un prolungamento importante, con l'inglese che sarebbe andato a scadenza al termine di questa stagione. Il Bayern si è fatto forza sui numeri straordinari messi in fila dall'Uragano dal giorno del suo arrivo in Baviera. In tre stagioni e poco più, l'ex Tottenham ha segnato la bellezza di 154 gol considerando tutte le competizioni.