Stringara: "Como ha idee, è un esempio che devono seguire tutte"

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore Paolo Stringara, che ha parlato di Inter: "Non è strutturata per vincere la Champions? Non è che siamo al top, però non ci scordiamo che noi italiano riusciamo a tirare fuori sempre qualcosa di più. Un paio di anni fa è arrivata in finale con questi uomini. Contro il Real ha fatto un'ottima partita, al di là degli errori. Lo Shakhtar comunque è primo in classifica nel suo campionato. L'Inter è prima in Italia e ha fatto vedere ottime cose con il Real. E' vero che il calcio italiano non è più quello di prima, però non è che siamo diventati brocchi. Non abbiamo soldi ma abbiamo altre cose che ci permettono di avvicinarci alle altre. Siamo indietro alle inglesi ma non tantissimo".

Como incredibile contro lo United. E' già una grande squadra?

"Se diamo il Frosinone o Como ad Allegri, rischiano di retrocedere, perché ci vogliono idee nuove. Il corto muso funzionava prima, oggi ci ha portato a incartarci da soli. Oggi si va avanti proponendo, aggredendo, lo vediamo in Europa. L'idea del Como è quella su cui lavorare, come quella del Frosinone, del Bruges, in quella direzione si deve andare".

Il Como in Champions può migliorare il percorso dell’Atalanta '19-20?

"Lì c'era un fuoriclasse come Gasperini come ora Fabregas per il Como. Il parallelo ci può stare, sono due squadre che hanno sorpreso. L'Atalanta c'è riuscita a fare certe cose, ora vedremo se ce la farà il Como".