TMW Radio Stringara: "Inter, occhio al 'trappolone' del Milan. E sul calcio italiano dico..."

L'ex calciatore Paolo Stringara ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Primo confronto tra Chivu e Allegri nel derby:

"Bella partita, aperta a tutto. Il fatto che il Milan fatica bene negli scontri diretti e meno con le piccole fa capire che i rossoneri forse faticano ancora a trovare qualcosa. Non vedo ancora organizzazione. L'Inter dovrà fare la sua partita, anche prendendo gli avversari alti. Il Milan però può prepararti il trappolone, perché con le ripartenze può fare male".

Cosa ha portato Chivu maggiormente all'Inter?

"E' una squadra più corta davanti. Per giocare nella squadra di Chivu, bisogna avere anche i 30-40 metri per rincorrere. Vuole accorciare il campo in avanti il tecnico. Il problema del calcio italiano è che avendo degli allenatori vincenti, siamo fermi. Abbiamo ancora la mentalità del corto muso, mentre invece il calcio è andato avanti".

E sul calcio italiano che dice?

"In Italia dobbiamo fare qualcosa di diverso, perché il calcio italiano non vede talenti. Finchè avremo allenatori che pensano solo al risultato, questi mancheranno. Fuori non c'è tutta questa pesantezza che abbia qui, della vittoria a tutti i costi e questo peso importante sulle spalle".