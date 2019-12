Studio FIFA sugli intermediari: in Italia la maggior influenza in assoluto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lungo studio della FIFA sugli intermediari e sull'influenza degli stessi sul mercato. L'Italia è la Federazione dove la percentuale di influenza degli intermediari è quella più alta, ovvero del 40,5%. Tra i club acquirenti, la figura di un intermediario è stata più usata in Italia rispetto agli altri paesi a livello percentuale. Quasi un trasferimento ogni due con 151 casi. Nel 36,4% delle volte il club acquirente ha usufruito di un intermediario in Inghilterra in ben 252 trasferimenti, terzo a sorpresa il Galles con 29,1% su 34.