"Devo ammetterlo: avere un secondo come Buffon è strano". Parla Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, che a Tuttosport ha raccontato anche come si vive col miglior portiere nella storia del calcio come propria riserva: "Qualche anno fa mi sarebbe sembrata una follia, ma devo dire che Gigi è prima di tutto un amico: ci lega un grande rapporto, è un'esperienza positiva"

Ronaldo fa discutere.

"Non è al massimo a livello fisico per un problema al ginocchio: penso che sia chiaro a tutti. Quando uno come lui non è al top può capitargli di non tenere i propri standard, ci sta che si arrabbi".

De Ligt e i tocchi di mano: vuole rubarti il posto?

"No dai. Abbiamo scherzato un po'. Però non vi dico come".