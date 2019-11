Dominik Szoboszlai, uno dei talenti più seguiti d’Europa, ha parlato ai microfoni di Fcinternews.it dell’interesse delle big italiane nei suoi confronti, su tutte Inter e Juventus: “So che il mio nome è sulla lista di diversi club. Se mi piace l’Italia? Mi piace, ho trascorso le vacanze lì. Ma non so adesso quale direzione prenderò quando cambierò club in futuro. Non voglio scendere nei particolari. Dico solo che l’Italia mi piace. Se ho preferenze tra Inter e Juventus? Direi di no, vedremo”.