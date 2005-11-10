Terzino, finto trequartista, ora anche ala: Lazio, così Gattuso ha ritrovato il miglior Tavares

Nuno Tavares ha cambiato volto ancora una volta. Dopo essere stato un terzino di grande spinta con Baroni e aver vissuto una fase più rigida con Sarri, il portoghese ha trovato con Gattuso una libertà tattica quasi totale. Parte dalla difesa, può accentrarsi trasformandosi in un finto trequartista e contro la Juventus ha terminato addirittura da ala sinistra, con Pedraza alle sue spalle. Proprio allo Stadium ha confezionato con il piede debole un cambio di gioco di circa 40 metri dal quale è nato il gol di Isaksen. Una dimostrazione ulteriore della varietà di soluzioni che oggi riesce a garantire alla Lazio.

Tavares, tre gol e un assist: numeri da protagonista

Gattuso lo ha liberato da eccessivi vincoli e i risultati sono evidenti. Tavares ha già realizzato tre gol e fornito un assist in sette partite: tra i difensori è primo insieme a Carlos Augusto per partecipazioni alle reti. È inoltre primo nel ruolo per dribbling riusciti, nove, e secondo dietro Dimarco per numero di conclusioni. Contro la Juventus ha raggiunto un picco di velocità di 34,3 chilometri orari. Anche i 31 possessi recuperati raccontano però una crescita nella fase senza palla, aspetto sul quale il precedente lavoro con Sarri ha lasciato qualcosa di importante.

Gattuso lo aveva avvertito: "Non vado d'accordo con chi butta il talento"

La svolta non era scontata. Anche con Gattuso l'avventura era partita con qualche difficoltà, prima della scossa dell'allenatore: "Io non vado d'accordo con i lavativi, con chi butta il talento". Il tecnico aveva subito chiarito anche quanto credesse nelle qualità del portoghese: "C'è solo uno superiore, è Nuno Mendes. È un giocatore che ha tutto, ma non ha dato continuità. Potrebbe giocare benissimo nel Real Madrid per le qualità che ha". Tavares sembra aver recepito il messaggio e ha raccontato così le indicazioni ricevute: "Gattuso mi ha detto che devo 'andare', posso fare quello che voglio". Terzino, incursore centrale o ala: la nuova Lazio sta sfruttando praticamente ogni versione di Nuno.