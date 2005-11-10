Tifoso rossonero e incubo dell'Inter: il Milan sta preparando l'assalto a Nicolò Tresoldi

Il Milan segue con interesse Nicolò Tresoldi e non da qualche giorno. Certo, la tripletta rifilata all'Inter in Champions League e il suo ribadito amore per i colori rossoneri rendono l'attaccante del Bruges un obiettivo di mercato ancora più chiaro ed evidente. Tuttavia, il corteggiamento da parte del club di Cardinale dura da tempo e - stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport - proprio il patron milanista ha chiesto ai suoi uomini di mantenere vivi i contatti con l'entourage del giocatore per monitorare sempre da vicino la situazione.

Assalto a gennaio o in estate

Cardinale vuole essere costantemente informato su eventuali novità riguardo al futuro del giocatore, per sferrare l'assalto decisivo al momento giusto. Che sia a gennaio o nella prossima sessione estiva non importa: il Milan resta alla finestra. Il prezzo di Tresoldi ha già superato i 50 milioni e la concorrenza non manca: anche l'Inter, per esempio, segue con interesse il giocatore. La Roma invece ci aveva provato in estate, sperando di farne il vice Malen: alla fine il Bruges ha fatto muro e i giallorossi hanno virato su Castro del Bologna.