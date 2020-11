tmw Ag. Fabian Ruiz: "Centrale nel gioco del Napoli, ma anche della Spagna"

vedi letture

Nel corso della sua intervista con TMW, Alessandro Favaro, agente di Luis Alberto e Fabian Ruiz, analizza così i progressi dei due centrocampisti: "Luis e Fabián non hanno bisogno di molti commenti, stiamo parlando non solo di due tra i migliori centrocampisti della A, ma anche a livello mondiale nel ruolo. Le loro qualità le hanno già ampiamente dimostrate e le stanno entrambi confermando con le prestazioni in questo inizio di stagione; Luis sta ancora una volta facendo cose straordinarie e Fabian non è centrale solo nelle dinamiche di gioco del Napoli, ma anche in quelle della nazionale spagnola".