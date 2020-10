tmw Atalanta, De Roon a rischio con l'Ajax: problemi all'adduttore, domani altri esami

Gian Piero Gasperini rischia di perdere Marten de Roon per la sfida contro l'Ajax. Il centrocampista olandese, infatti, è uscito anzitempo per via di un fastidio all'adduttore sinistro: domani ci sarà un test per capire l'entità del problema, ma vista la vicinanza con la sfida di Champions League difficilmente sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco.