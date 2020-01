TMW - Atalanta, Freuler: "Ora testa all'Inter, a Milano per vincere"

Fonte: Dal nostro inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta Rermo Freuler commenta in zona mista il successo ottenuto contro il Parma. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo partiti molto bene, quando vinci 5-0 ovviamente siamo tutti felici. Siamo stati bravi, speriamo bene in vista delle prossime gare. Abbiamo fatto la differenza nel primo tempo, abbiamo segnato 3 gol poi nello spogliatoio ci siamo ricordati che già una volta abbiamo subito una rimonta dopo essere stati in vantaggio di tre reti. Per questo motivo siamo usciti con la testa giusta dallo spogliatoio".

Il mio gol? "È sempre bello segnare, spero di riuscire a farne ancora altri due o tre fino alla fine del campionato".

La prossima gara con l'Inter? "Stanno facendo molto bene quest'anno, sarà una bella partita. Noi andiamo a Milano per vincere".

Il Parma? "Non so come giocano di solito, noi siamo stati bravi, abbiamo a fermare il loro gioco ed abbiamo meritato la vittoria".

Obiettivo Champions? "Il nostro obiettivo è arrivare in Europa, dobbiamo continuare così".