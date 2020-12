tmw Atalanta, nessuna lesione al ginocchio per Gollini: entro pochi giorni tornerà in gruppo

vedi letture

Buone notizie in casa Atalanta in merito alle condizioni fisiche di Pierluigi Gollini, uscito per infortunio nella gara di sabato contro l'Hellas Verona. Il portiere ha subito un trauma contusivo in iperflessione al ginocchio sinistro, lo stesso infortunato ad agosto, ma senza riportare alcuna lesione. In pochi giorni l'estremo difensore dovrebbe tornare in gruppo.