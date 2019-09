Fonte: Gianluigi Longari

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb l'Atalanta ha formulato un'offerta di prestito con diritto di riscatto al Braga per Francisco Trincão, attaccante classe 1999 campione d'Europa Under 19 con la nazionale portoghese, battendo in finale l'Italia.