© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Munir El Haddadi Mohamed, noto semplicemente come Munir, attaccante spagnolo di origini marocchine, non proseguirà la propria avventura con il Barcellona oltre il prossimo giugno. Dopo il prestito al Valencia della scorsa stagione, poco fruttuoso, l'attaccante è tornato a disposizione del Barça e di Valverde, ma è stato utilizzato col contagocce. Motivo per cui a giugno, data di termine del suo contratto con i catalani, avverrà la separazione definitiva con il club che lo ha cresciuto: a lui nelle scorse settimane ha pensato anche il direttore sportivo della Roma, Monchi, grande conoscitore dei talenti che propone il calcio spagnolo. Per giugno, la pista giallorossa è sicuramente da tenere in grande considerazione, anche alla luce di un possibile sacrificio sull'altare del bilancio che in casa Roma è un tema sempre di grande attualità.