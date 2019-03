TMW - Barcellona, Amor: "Finale contro CR7 a Madrid? Pensiamo ai quarti"

Fonte: Dall'inviato a Nyon, Ivan Cardia

Il direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, Guillermo Amor, a Nyon ha parlato della prossima sfida contro il Manchester City. "Era una possibilità, il 50% delle squadre erano inglesi, stanno dimostrando la forza del loro campionato. Stavolta siamo l'unica spagnola, bisogna rispettare lo United. Tutte le rivali non sono facili, puntano a vincere".

Su Cristiano Ronaldo. "Non pensiamoci adesso, noi stiamo bene. Non giochiamo contro di loro, dobbiamo capire come stiamo noi, pensare ai nostri giocatori. Se continuiamo a giocare così possiamo fare molto bene".

Sul ritorno in casa. "Può essere un aiuto, ma abbiamo visto il Manchester andare a Parigi e vincere 1-3".

Su una finale in Madrid contro Cristiano Ronaldo. "Per vincere la Champions prima dobbiamo passare i quarti contro lo United. Non possiamo pensare alla finale".

Su Guardiola. "Credo che il City stia pensando alla prossima sfida, non alla semifinale".