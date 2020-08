tmw Benevento, offerta per Grujic: prestito con obbligo riscatto. Contatti anche con il Milan

Il Benevento ha fatto un'offerta per Marko Grujic, centrocampista del Liverpool rientrato dall'Hertha Berlino. La proposta si basa su un prestito oneroso più obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ieri c'è stato un incontro con i rappresentanti del giocatore ed è per ora l'unica offerta pervenuta sul tavolo dei Reds, nonostante i tanti interessamenti in Germania. Anche Genoa, Milan e Atalanta stanno seguendo l'evoluzione.