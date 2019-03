Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Il portiere del Bologna Primavera Thomas Fantoni ha parlato a TMW dopo il successo nel Torneo di Viareggio arrivato grazie alla vittoria ai calci di rigore nella finale contro il Genoa: "Il rigore parato? Ero la persona più felice del mondo, anche perché i rigori non sono il mio forte. Sono felicissimo e fiero di giocare con questa squadra. Secondo me abbiamo meritato di vincere il Viareggio, non molliamo mai e diamo sempre il massimo. Il nostro punto di forza è il gruppo, anche chi non gioca quando entra dà sempre il massimo e in campo ci sono sempre 11 leoni. Pagliuca? Mi è saltato addosso, era felicissimo anche lui".