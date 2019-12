© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiuderà a gennaio l'avventura di Felipe Curcio a Brescia. In stagione il terzino italo-brasiliano ha messo a referto appena due presenze, ma dopo due annate in cadetteria con sette assist in 30 partite. Su di lui, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono gli interessi di due club di Serie B come Empoli e Salernitana e uno della Liga come il Leganes