TMW - Buffon: "Grande record, l'Inter quest'anno ci ronzerà sempre intorno"

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha commentato in zona mista la vittoria di oggi con la SPAL. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono contento per il mio record di partite con le squadre di club ( leggi qui ). Sono ancora più felice perché ci arrivo non trascinandomi, ma da giocatore ancora di alto livello. Ringrazierò per sempre i miei genitori e la vita che è stata benevola con me, ma posso ben dire che ci ho messo anche del mio".

Quanto è diversa questa Juventus rispetto al passato?

"La società ha deciso di cambiare. I risultati restano molto buoni, così come le prestazioni della squadra sono in crescendo. Questo mi fa ben sperare, significa che nel nostro gruppo c'è tanta voglia di migliorare e bruciare le tappe per riuscire a soddisfare il nostro allenatore. Sempre che sia possibile soddisfarlo (ride, ndr). Lui è come: non siamo mai soddisfatti e questo ci aiuta a cercare sempre di migliorare".

Che partita sarà domenica prossima con l'Inter?

"Una partita dura. Sono convinto che fino alla fine l'Inter sarà sempre vicina a noi, non so se davanti o dietro o insieme, ma sempre lì".

Quali differenze ci sono tra Sarri e Allegri?

"Parliamo di due filosofie calcistiche completamente diverse, ma alla fine quello che conta è arrivare a dei risultati importanti. Allegri, da questo punto di vista, è stato un maestro eccezionale. Il modo di arrivare ai risultati di Sarri è diverso, ma il mister ha la piena disponibilità della squadra. Siamo un gruppo che ha ancora voglia di fare grandi cose".