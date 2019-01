© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chievo a lavoro sul mercato. Da lunedì i gialloblù saranno operativi sul mercato in maniera frenetica. Radovanovic è un’idea concreta del Genoa e dal Grifone potrebbe arrivare in gialloblù Romulo. Era stato proposto Sandro, ma non è un nome tenuto in considerazione. Ore di attesa per Emanuele Giaccherini, individuato dalla SPAL come il rinforzo ideale. E dalla SPAL il Chievo punta il centrocampista Simone Missiroli. Per l’attaccante la cessione di Stepinski al Parma (situazione che potrebbe sbloccarsi la prossima settimana) farà da apripista per l’arrivo di un rinforzo nel reparto offensivo gialloblù. Era stato valutato Trotta, che però sembra destinato al Frosinone. E quindi torna di moda Alberto Paloschi. Chievo a lavoro, la prossima settimana si preannuncia scoppiettante...