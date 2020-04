tmw Cribari: "Rugani diventerà il difensore più forte al mondo. In Brasile occhio a Rodrigo Caio"

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com Sanchez Cribari, ex difensore tra le altre della Lazio, ha parlato anche del nostro campionato e ha regalato qualche suggerimento dal Brasile: "Tra i difensori italiani punto su un giocatore ancora giovane e che ho sempre ammirato, Rugani. Lo apprezzo per la sua classe e personalità. Per me diventerà il difensore più forte al mondo"

E dal Brasile?

"Oggi il Flamengo sta facendo grandi cose ed è un riferimento per tutto il Brasile. C'è un tecnico, Jorge Jesus che sta insegnando parecchio ai brasiliani e che vedrei bene anche in Italia. Tra i difensori mi piace Rodrigo Caio: è giovane, fortissimo, ha la caratteristiche adatte per il calcio italiano. E' un po' come Luiz Felipe: cattivo, bravo ad uscire, veloce, forte di testa".