TMW - De Guzman: "Con la Lazio sembravamo noi i locali. De Vrij il top"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW alla vigilia della sfida di Europa League con l'Inter, il centrocampista dell'Eintracht Francoforte Jonathan de Guzman ha ricordato anche la doppia vittoria ottenuta nella fase a gironi contro la Lazio: "La Lazio ha un'ottima rosa, ci tengo a ripetere che nessuno si sarebbe mai aspettato di vederci trionfare in quel modo nella fase a gironi di Europa League. È stato davvero emozionante superare i biancocelesti sia a Francoforte che all'Olimpico, dove i nostri tifosi ci hanno sostenuto come se stessimo giocando in casa. So che le squadre italiane non amano giocare contro le tedesche perché c'è da correre e lottare per 90 minuti, con l'Inter mi aspetto due partite di livello assoluto".

Sul suo ex compagno di squadra Stefan de Vrij, prossimo avversario: "All'Inter toglierei proprio Stefan de Vrij. È stato mio compagno di squadra al Feyenoord e non vedo l'ora di affrontarlo in campo. Stefan, stagione dopo stagione, sta diventando sempre più forte".