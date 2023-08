tmw De Ketelaere all'Atalanta, ci siamo. Accordo trovato col Milan, le cifre

È fatta per il trasferimento di Charles De Ketelaere all'Atalanta. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il club orobico ha trovato l'accordo col Milan per il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L'Atalanta verserà 3 milioni nelle casse rossonere e si riserverà al termine della stagione di acquistare il cartellino del belga per 26 milioni di euro, più 4 al raggiungimento di determinati bonus. In caso De Ketelaere venisse riscattato è pronto un contratto quadriennale.