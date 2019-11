TMW - È Kulusevski-mania, non bastano 25 milioni. C'è anche la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le ottime prestazioni di Dejan Kulusevski stanno facendo scoppiare una sorta di mania per il centrocampista svedese. Classe 2000, l'anno scorso l'Atalanta aveva rifiutato una proposta di 10 milioni di euro - già quando era in Primavera - sapendo di avere per le mani un gioiello. L'ascesa era stata temporaneamente arrestata dopo le prime presenze in nerazzurro, perché poi rispedito agli uomini di Brambilla, ma l'impatto con la Serie A è stato tremendo, tanto da fargli valere la corte dell'Inter. Che sarebbe molto avanti, sfruttando i buoni uffici delle due società.

NON BASTANO 25 MILIONI - A ogni serpentina, ogni gol e ogni assist, l'affare si ingrossa per l'Atalanta che pensavano di riuscire a guadagnarci 22-23 milioni di euro a fine anno. Peccato che la "mania" stia portando sempre più interessate. Escluse Wolverhampton e Southampton, oramai impossibilitate a mettere le mani sul giocatore, ci sono le big. L'Inter, come detto prima, dovrà lavorare in maniera certosina: una base fissa più corposi bonus (come già visto con Sensi) per alzare la valutazione globale.

JUVE IN TRIBUNA - Paratici è stato a Bologna-Parma per valutare il suo profilo. Anche perché è probabilmente il miglior prospetto per le stagioni a venire e che non abbia ancora visto il proprio prezzo esplodere oltre i 50 milioni. L'andazzo è quello, ma ora l'idea è realizzare 35-40 milioni. Su Kulusevski c'è anche il Manchester United, presente con il proprio capo-scout. L'Arsenal lo ha guardato per mesi.