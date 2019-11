Fonte: Francesco Aresu

© foto di Lorenzo Marucci

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match perso contro il Cagliari: “Il Cagliari è una squadra fortissima. Lo sapevamo. Noi siamo stati morbidi ma queste sconfitte devono farci crescere. Per noi sarà una stagione importante. Non è questione di fisico ma di voglia, questo Cagliari ha uomini di esperienza. C'è differenza tra noi e loro negli uomini, lo sapevamo e dobbiamo crescere. Montella? Niente paura per lui, ma ci sarà un confronto con la società: non andremo in ritiro".