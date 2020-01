Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma, oggi presente studio "Il calcio che fa bene al paese", ha parlato così ai nostri microfoni della possibilità di uno spostamento dello stadio da Tor di Valle a Tor Vergata: "So solo che vanno avanti gli incontri tra Roma Capitale che se ne occupa e i proponenti. Di altre possibilità non ne so nulla. Avanti con Tor di Valle? Sì certo, insieme a Roma Capitale”.