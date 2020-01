Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È saltata l'operazione tra Genoa e Juan Iturbe, che non sarà dunque un nuovo rinforzo per l'attacco rossoblù: non è stato trovato l'accordo economico dopo che il giocatore aveva superato le visite mediche. Di conseguenza al giocatore non resta che tornare in Messico, al Pumas UNAM.