Fonte: Andrea Piras

Ritorno in Italia per Juan Iturbe, attaccante ex Hellas Verona, Roma e Genoa che si è accordato con il Genoa. Il club rossoblù in settimana, grazie all'intermediazione dell'agente Daniele Pinna, ha chiuso l'accordo col Pumas sulla base di un prestito per dodici mesi con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Questa mattina la seconda punta mancina sudamericana ha svolto le visite mediche al Synlab Il Baluardo, istituto di Genova.