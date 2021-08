ufficiale Aris Salonicco, ecco il paraguaiano Juan Iturbe

Juan Iturbe (28) torna in Europa dopo quattro anni. Non in Italia, dove pure è stato al centro di vari interessamenti, ma in Grecia. L'attaccante paraguaiano, in uscita dall'UNAM Pumas in Messico, ha firmato un contratto biennale con l'Aris Salonicco.

Dopo una grande stagione con la maglia dell'Hellas Verona, nel 2014 Iturbe è stato acquistato dalla Roma con enormi aspettative, andate poi del tutto disattese. I successivi prestiti a Bournemouth, Torino e Club Tijuana non hanno modificato la situazione.