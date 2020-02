vedi letture

tmw Gent-Roma, Perotti in tribuna per un problema gastrointestinale

Diego Perotti non sarà uno dei protagonisti della sfida di stasera tra Gent e Roma, con Fonseca che ha spedito l'argentino in tribuna ma per motivi puramente fisici. Un problema gastrointestinale ha bloccato l'ex Genoa, con il lusitano che ha preferito non prendersi rischi e rinunciare al suo apporto per la partita della Ghelamco Arena, dove i giallorossi si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.