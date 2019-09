TMW - Gentile: "La difesa della Juve ancora non va. De Ligt migliorerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Gentile, all'anteprima dell'esposizione dedicata a Gaetano Scirea allo Juventus Museum ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Ci sono sempre meno bandiere nel calcio di oggi. Molti giocatori di allora della Juve mi hanno insegnato tanto. Ogni tanto Gaetano mi faceva fare del lavoro sporco, ma lo abbiamo fatto insieme. Oggi non c'è più questa collaborazione, anche perché il ruolo di Scirea è sparito".

La vostra Juve era vincente, cosa pensa di quella di oggi?

"Mi piace moltissimo, sono felice quando la Juventus vince ma manca qualcosa per vincere la Champions, speriamo di farcela quest'anno".

Cosa ne pensa di De Ligt?

"Ho visto poco fino a questo momento ma è un ragazzo giovane con tanti margini di miglioramento. Ha dei compagni più anziani che possono essergli utili, visto che hanno molta esperienza".

Qual è la difesa migliore della Serie A?

"Vediamo alla fine, chi vincerà avrà avuto ragione. Abbiamo tanto da vedere per capire quale difesa dà le giuste garanzie. Per il momento non ce n'è neanche uno, nemmeno quella della Juventus. La fase difensiva è fondamentale per vincere i trofei, sia in Italia che in Europa".