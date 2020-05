tmw Giorni di cambiamenti in casa Roma. C'è l'ipotesi di un ritorno di Massara dal Milan

Sono giorni di cambiamenti e riflessioni in casa Roma: la trattativa con Dan Friedkin sembra essersi arenata, tanto che James Pallotta avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di muoversi per la ricerca di nuovi acquirenti. Acque agitate anche in dirigenza. La figura di Franco Baldini torna a farsi sentire: il rapporto con il numero uno del club di Boston è stretto e forte. Il filo non si è mai spezzato ma la vendita congelata del club ha portato la linea a riaccendersi con forza. Sia per intessere trame di mercato con campionati esteri come la Premier League, sia per cercare proprio in Inghilterra eventuali investitori nelle proprietà dei club britannici. Non solo: Pallotta avrebbe, secondo voci degli ultimi giorni, anche puntato il mirino sul Charlton.

Cambia il ds Dopo un solo anno, sarebbe in discussione il rapporto tra Gianluca Petrachi e la dirigenza della Roma. Radiomercato racconta di un legame ai minimi storici e di un ruolo ai margini del progetto già da prima dello stop per la pandemia. Adesso la proprietà sta valutando soluzioni ma c'è una nuova voce che riguarda la dirigenza. Si tratta di un possibile ritorno, ovviamente al netto della mancata eventuale prosecuzione con l'ex ds del Torino che con la Roma ha un contratto fino al 2022. E' quello di Frederic Massara, uomo mercato del Milan, che nella sua avventura rossonera ha dovuto però dividere e condividere la poltrona con Zvone Boban e Paolo Maldini. E che con l'approdo sempre più probabile a Milano di Ralf Rangnick e del suo progetto, potrebbe andare verso altri lidi. Come quello del passato, chiamato Roma, dove è sbocciato come uomo mercato.