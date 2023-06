tmw Giuntoli (per ora) è il grande assente a Rimini. È al lavoro per risolvere col Napoli

E' Cristiano Giuntoli il grande assente a Rimini per l'apertura ufficiale di questa sessione di calciomercato. Il direttore sportivo promesso sposo alla Juventus sta risolvendo in questi minuti gli ultimi dettagli per risolvere il contratto col Napoli e poi firmare quello con la società bianconera. L'arrivo di Giuntoli a Rimini, al momento, è previsto in tarda serata.