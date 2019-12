Fonte: Antonio Vitiello

Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno al Milan. Dopo le prime indiscrezioni in tal senso di questa mattina emerse da Repubblica, negli ultimissimi minuti ci sarebbero stati nuovi ed ulteriori passi in avanti, secondo quanto raccolto da TMW. All'interno della dirigenza del club rossonero si respira grande ottimismo dopo lo stand by dei giorni scorsi e a questo punto Boban e Maldini contano di chiudere e definire i dettagli nelle prossime ore, col contratto che dovrebbe essere di 6 mesi con opzione attivabile per il prossimo anno allo scoccare di determinate condizioni.