tmw Inter, per Darmian chiusura a giorni. Previsto nuovo summit con gli agenti

L'incontro di ieri tra Paolo Castellini e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro di Matteo Darmian, dovrebbe sfociare in un summit nei prossimi giorni per la chiusura dell'operazione. Da accordi della scorsa estate con il Parma, che lo ha prelevato dal Manchester United, il laterale ex Milan e Torino dovrebbe passare in nerazzurro per circa 2 milioni. Nell'incontro futuro, probabilmente ad inizio settimana, dovrebbe arrivare la chiusura definitiva.